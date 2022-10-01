Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил с главой французского МИД Катрин Колонна возможность отправки миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на армяно-азербайджанскую границу, пишет ТАСС со ссылкой польский МИД.

«Министр Збигнев Рау провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Франции. Обсуждались последние события на границе Армении и Азербайджана и потенциальная возможность отправки в этот регион миссии ОБСЕ», — сообщили во внешнеполитическом ведомстве Польши.

В настоящий момент Збигнев Рау является действующим председателем ОБСЕ.