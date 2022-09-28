Рассмотрено ходатайство об освобождении под залог бывшего министра обороны Армении Давида Тонояна. Его адвокат Сергей Ованнисян отметил, что Антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство и принял решение оставить под арестом обвиняемого.

Защита предлагала внести квартиру самого Тонояна в качестве залога для изменения меры пресечения.

Д.Тоноян и еще несколько офицеров высокого ранга обвиняются в причастности к закупке непригодных авиационных ракет и присвоении $4,6 млн, уточняет «Спутник».