В Кремле не уточняют, будут ли цели военной операции выполнены с вхождением четырех новых территорий в состав России, но «нужно как минимум освободить всю территорию ДНР». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков отметил, что не знает, планируется ли объявлять на этих территориях контртеррористическую операцию: «Мне неизвестно об этом. В любом случае это может быть только решение верховного главнокомандующего и президента страны».

Что касается экономического аспекта, российский бюджет «выдержит» вхождение захваченных украинских территорий в состав страны, но предстоит серьезная работа на перспективу.

Отдельное обращение Владимира Путина, по его словам, по итогам «референдумов» в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях сейчас не планируется.

Президент РФ пообщается с лидерами территорий, где прошли «референдумы», но деталей пока нет.

«Мы сообщим вам, когда они встанут в график, если они встанут в график», — добавил он.