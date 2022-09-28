В США опасаются, что не смогут предугадать момент, когда Владимир Путин решится «совершить немыслимое» — то есть использовать ядерное оружие, пишет Politico.

Большинство российских самолетов, наряду с обычными ракетами и ракетными установками, могут доставлять тактическое ядерное оружие малого размера.

«Это означает, что если Путин или его командиры не захотят, чтобы мир знал об этом заранее, США могут никогда не узнать, когда российские войска заменили обычные боеприпасы на атомные бомбы», — пишет издание.

Опрошенные газетой военные рассказали, что после заявления Путина американские самолеты-разведчики RC-135 Rivet Joint стали активнее мониторить воздушное пространство в районе Калининграда.

Также в США не оставили без внимания недавнее заявление Медведева о том, что НАТО «проглотит» ядерную войну.

Сейчас Россия имеет более 1900 тактических ядерных боеголовок, от крылатых ракет до ядерных торпед, гравитационных бомб и баллистических ракет средней дальности.

В России, по оценкам экспертов из США, перед нанесением возможного ядерного удара, пойдут на демонстрационные шаги — подвоз таких боеприпасов к фронте. Пока демонстрационные шаги не совершаются.