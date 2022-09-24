Власти Армении признали, что пока не обсуждают с Азербайджаном карты, которые будут браться за основу при делимитации границ двух государств, — сообщили сегодня в пресс-службе министерства территориального развития и инфраструктур Армении.

«Обсуждений по вопросу карт, которые будут лежать в основе делимитации, сейчас нет. Одновременно считаем важным всестороннее изучение документов, являющихся юридической основой титула в отношении территории на базе основополагающих принципов международного права», — говорится в сообщении министерства, передает Sputnik Армения.

Также в министерстве сообщили, что следующая встреча комиссии по делимитации и пограничной безопасности состоится в Брюсселе в ноябре 2022 года.