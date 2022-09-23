21 сентября на сайте Minval.az была опубликована статья под названием «Жительница Баку загнана в угол и просит о помощи. Бывший муж объявил ее в международный розыск», где говорилось о том, что гражданин Азербайджана Турхан Садыгов подверг преследованиям свою бывшую жену Шамиру Османову, превратив жизнь ее и ребенка в настоящий ад. Загнанная в западню женщина (он инициировал ее розыск и принудительный привод в страну, чтобы якобы видеться с ребенком раз в неделю, тогда как сам живет и работает в Америке) увидела единственный способ защитить себя и ребенка в публикации статьи о проблемах, с которыми столкнулась в результате преследований со стороны бывшего мужа.

Редакция «Минвал» рассмотрела обращение потерпевшей и результатом этого стала указанная статья. В ней мы также написали, что готовы выслушать доводы противной стороны, то есть, Турхана Садыгова. И дабы не выглядеть необъективными мы приводим здесь слова Турхана Садыгова.

По его словам, вот уже два года с лишним он лишён возможности видеть своего сына. Он утверждает, что причина его расставания с сыном кроется в том, что Шамира Османова незаконно вывезла ребенка в Турцию, то есть он ставит под сомнение решение Государственной пограничной службы и Таможенного комитета Азербайджана, а также Турции, которые проверив все документы Османовой и сына, пропустили их через КПП.

Далее, он утверждает, что Османова из правового поля пытается перевести вопрос возвращения ребенка в Азербайджан в плоскость выдуманных бытовых сплетен и не соответствующей действительности клеветы в его адрес, и пытается с помощью шумихи заставить его отказаться от прав на ребенка.

Садыгов обвинил бывшую жену в том, что она якобы жестоко обращалась с сыном. Более того, она противилась вакцинации ребёнка, тем самым подвергая жизнь малыша опасности.

«Так больше продолжаться не могло. В феврале 2021 года суд расторг наш брак. Во время бракоразводного процесса я находился зарубежом, а моя бывшая супруга с сыном в Азербайджане. Поэтому я не мог в полной мере добиться того, чтобы органы опеки проверили мою бывшую супругу на предмет пригодности в качестве опекуна для ребёнка. Тем не менее, ещё до развода, в январе 2021 года, я в нотариальном порядке отменил разрешение на пересечение границы, которое было дано Шамире ранее (скрин документа в приложении к этому обращению). Согласно этому документу, с 15 Января 2021 года я поставил документальный запрет Шамире Османовой пересекать любую государственную границу с ребёнком», — написал он в открытом письме.

По его словам, 27 мая 2021 года он вернулся в Азербайджан для того, чтобы увидеться с сыном, но за пять дней до этого Османова вывезла ребенка в Стамбул.

«Сделала она это для того, чтобы, лишить меня очной встречи с ребёнком», — отметил он.

Для назначения порядка общения со ребёнком Садыгов обратился в суд. 13 октября 2021 года Бинагадинский районный суд города Баку постановил (судебное решение № 8(001)-613/2021) о принудительном доставлении Шамиры Османовой в Бинагадинский отдел исполнения судебных решений. 30 ноября 2021 года Бинагадинский районный суд принял решение о том, что отцу каждую неделю в отведённые часы должно быть обеспечено беспрепятственное общение с сыном (судебное решение № 2(001)-5193/2021).

«Руководствуясь законным решением суда, судебные исполнители обратились к Шамире Османовой для исполнения. Однако из-за того, что Османова игнорировала и до сих пор игнорирует решение суда, судебные органы обратились к МВД. В результате МВД объявило Шамиру Османову в розыск. Но приводя надуманные основания, и МВД, и Министерство юстиции отказываются командировать своих сотрудников в Турцию для возвращения моего сына в Азербайджан», — написал Садыгов.

Далее в письме бывший муж пытается всячески очернить мать своего ребенка, поэтому мы пропустили этот момент, поскольку эти умозаключения не имеют никакого отношения к официальному решению суда, и являются лишь субъективным мнением противной стороны.

Он утверждает, что в данный момент Шамира Османова находится в Турции на незаконных основаниях как нелегал, в связи с этим ребёнок лишён возможности посещать школу как тысячи его сверстников.

«Многочисленные обращения и письма в органы судебного исполнения, Министерство юстиции и МВД не дали никакого результата. Хотя истинное местонахождение Шамиры Османовой и ребёнка (которого она от меня скрывает) известно, соответствующие государственные органы вовсе не горят желанием привезти обратно ребёнка в Азербайджан. Предоставляются многочисленные отговорки, отписки, чинятся бюрократические проволочки. В результате, игнорируется решение Азербайджанского суда, нарушаются права отца, и самое невыносимое – усугубляется моральное, психологическое и физическое состояние моего ребёнка. Несмотря на истерию, поднятую моей бывшей супругой в медиа, я буду добиваться того, чтобы решение вопроса оставалось только и только в правовом поле», — отметил Турхан Садыгов.