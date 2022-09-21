Насилие в отношении женщин, особенно со стороны интимного партнера, является серьезной проблемой азербайджанского общества и нарушением прав человека в целом.

Согласно опубликованным ВОЗ оценкам, примерно каждая третья женщина (30%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому и/или сексуальному насилию со стороны интимного партнера либо сексуальному насилию со стороны другого лица. Если говорить об Азербайджане, то здесь последние годы наблюдается стабильный рост бытового насилия, от которого чаще всего страдают женщины и дети. Такие конфликты часто заканчиваются либо убийством, либо нанесением телесных повреждений различной степени тяжести, либо же суицидом. Профилактика бытового насилия в стране очень низкая, несмотря на то, что СМИ ежедневно пишут об этом, и приводят все новые и новые факты.

Проблема домашнего насилия намного серьезнее и глубже, чем вы можете себе представить.

Создавая семью, каждый мечтает о любви и счастливом совместном будущем, но, к сожалению, не у всех получается. Однако вместо того, чтобы спокойно и с достоинством отпустить друг друга, бывшие начинают мстить за свои неудачи, причем, месть часто бывает совершенно беспочвенной. Ну, а если в конфликте замешан общий ребенок, то жизнь жертв домашнего насилия превращается в сущий ад.

В такую тяжелую ситуацию, я бы даже сказала, в западню попала гражданка Азербайджана Шамира Османова (1982 г.р.). Из-за преследований и постоянных угроз со стороны бывшего мужа, она вынуждена была вместе с ребенком уехать в Турцию, но на этом ее беды не закончились, наоборот, новые проблемы прибавились.

После многочисленных обращений в государственные структуры Азербайджана, в том числе к омбудсмену, Ш.Османова связалась с редакцией Minval.az, и поведала нам свою печальную историю. Османова просит помочь ей положить конец незаконным преследованиям, инициированным бывшем мужем, который задался лишь одной целью – навредить, и даже вовлек в это дело правоохранительные органы.

История Османовой напомнила американский фильм «С меня хватит» с Дженифер Лопес в главной роли, вышедший на экраны в 2002 году. В нем благополучная с виду молодая супружеская пара с первых дней совместной жизни пребывает в атмосфере страха и напряжения… Красавица Лора Берни, доведенная до отчаяния ревностью и агрессивностью мужа Мартина и не знающая, как выпутаться из сетей брака, который стал для нее пыткой и тюрьмой, задумывает рискованную интригу. Чего не сделаешь ради спасения себя и ребенка. Она с помощью друзей спланировала побег из дома вместе с дочкой. Но то было в фильме.

А в жизни Ш.Османовой и ее сына все намного страшнее, серьезнее и масштабнее.

Наша собеседница – учитель математики с международным сертификатом, владеет несколькими языками, очень интеллигентный человек. Ей было 28 лет, когда она решила связать себя узами брака. Кроме того, нужно было покончить с систематическими упреками со стороны родственников в том, почему она до сих пор не замужем. А потом рожать будет поздно, да и вообще, на старости лет она никому не будет нужна, говорили они ей. Кстати, это тоже одна из форм бытового насилия.

Избранником Шамиры Османовой стал Садыгов Турхан Гусейн оглу. Несмотря на то, что характер у Садыгова сложный, Османову привлек в нем высокий интеллект. Она подумала, что все же сможет свить с ним счастливое гнездышко, добиться единения душ.

В августе 2012 года Садыгов и Османова поженились. В сентябре того же года он отправился в США на учебу в докторантуре, а через некоторое время к нему, оформив все свои документы, приехала жена. Пара долгое время жила в Нью-Йорке, а на летние каникулы возвращалась в Баку. В этом браке в январе 2016 года родился сын Арвис.

Окончив обучение, Садыгов с семьей вернулся в Баку, но в 2019 году они вновь уехали в Америку, на этот раз по приглашению на работу в Висконсинском университете в Мадисоне. К этому времени отношения между супругами были испорчены.

По ее словам, муж отличился не только жестокостью (он бил и оскорблял жену и ребенка), но и страшной скупостью. Поскольку в Америке мигранты лишены права работать сразу после въезда в страну (необходимо привести в порядок соответствующие документы), то поначалу у Османовой не было своих денег. Муж отказывался содержать жену и сына, а если и тратился на них, то делал это в долг, впоследствии обязательно забирал эти деньги. Денег своих у Османовой не было (иногда их высылала ей мать), и она вынуждена была просить помощи в церкви, там ей давали одежду для нее и сына. Даже продукты в холодильнике были не общими. Согласитесь, что обстановка нездоровая. В нормальной семье родители ради ребенка оторвут от себя последнее: сами останутся голодными, но ребенка обязательно накормят.

Если муж не берет на себя никакие обязательства перед семьей и заставляет жену унижаться, зачем он тогда нужен. Замужем должно быть хорошо, а плохо жить женщина и сама сможет. Одним словом, уже в 2020 году Шамира Османова решила вернуться вместе с сыном в Баку.

Однако, по словам Османовой, сам Садыгов сначала был против ухода жены, но поняв, что не сможет ее удержать, он решил заключить с ней сделку. Садыгов оказал на нее давление и заставил отказаться от всего имущества, взамен он отдал жене документы сына и оформил на нее доверенность, чтобы она смогла вывезти его в Баку.

Здесь в Баку Османова обратилась в Суд Бинагадинского района и подала на развод. В феврале 2021 года Османова и Садыгов официально развелись. А через некоторое время Османова вместе с сыном вылетели в Турцию.

«Я вывезла ребенка из Азербайджана по той же доверенности, которую оформил для меня бывший муж. То есть, я законов не нарушала. Но спустя некоторое время, в мае 2021 года он сообщил мне, что аннулировал доверенность», — рассказала Османова.

После развода и отъезда Османовой в Турцию Садыгов обратился в Суд Бинагадинского района с иском о праве общения с ребенком, он обвинил ее в том, что она похитила сына. 6 июня 2021 года суд принял решение о временном запрете на выезд Османовой из Азербайджана, пока не будет вынесено окончательное постановление суда, тогда как она уже более двух месяцев проживала в Турции.

30 ноября 2021 года Суд Бинагадинского района частично удовлетворил иск Садыгова, наделил его правом видеть сына каждое воскресенье с 11:00 до 17:00. А поскольку Османовой в Азербайджане не было, они решили объявить ее в международный розыск. Исполнитель Бинагадинского района Мухаммед Гарагезов сделал представление в районный суд и попросил обеспечить принудительный привод Османовой, то есть экстрадицию. 13 октября 2021 суд удовлетворил представление исполнителя, а 28 февраля этого года Садыгов направил письмо в турецкую полицию (Emniyet Genel Müdirliyi).

В письме он отметил, что до развода оформил на жену доверенность на вывоз ребенка, а после развода аннулировал его и, якобы бывшая жена незаконным путем вывезла сына в Турцию. На основе жалобы Турхана Садыгова Генеральная прокуратура Турции начала расследование и вынесла решение о том, что она не обоснована. Правоохранительные органы взяли Османову и ребенка под свою защиту, благодаря чему она может спокойно работать и заботиться о своем ребенке. Кроме того, по состоянию ребенка было дано заключение психолога, где говорится о том, что во время долгих наблюдений Арвис Садыгов в своих играх часто обращался к теме матери и отца. В его играх родители постоянно ругались и все заканчивалось тем, что отец бил мать. Все это говорит о том, что мальчик получил серьезную психологическую травму.

Затем заключение-рапорт правоохранительных органов и другие документы с отображением адреса, рабочего места Османовой были направлены в отдел исполнения Бинагадинского района, чтобы там сняли ее с розыска. Однако в отделе исполнения отказываются рассматривать документы Османовой.

Более того, из-за судисполнителей она не может получить новый паспорт, потому что старый уже просрочен.

«Я законов не нарушала и вывезла своего сына по доверенности – все это зафиксировано на КПП Азербайджана и Турции. Теперь у меня возникла еще одна проблема — истек срок моего паспорта. В связи с этим я обратилась в Посольство Азербайджана в Турции, но мне отказали, сказали, что получить новый документ я не смогу, потому что нахожусь в розыске. Я в затруднительном положении. Мой ребенок не может идти в школу, лишен возможности получать образование, поскольку из-за отсутствия паспорта я не могу получить вид на жительство в Турции. В Азербайджан я вернуться не могу, потому что не могу бросить свою работу. Кто будет содержать меня и ребенка? Я из-за этого человека несколько раз уже теряла работу. Из бакинской школы 21-ый век ушла, когда уезжали в Америку, из-за его ревности вынуждена была уйти из школы-лицея имени Т.Исмайлова, в университет АDА меня брали, но из-за него пришлось отказаться. Отказалась от предложения Американской международной школы, поскольку приняла решение о разводе и не было больше сил терпеть насилие со стороны мужа. В Турцию я уехала чтобы жить спокойно», — рассказала Османова.

По ее словам, бывший муж постоянно угрожает, что как только она приедет в Баку, ее поймают и посадят в тюрьму. До сих пор она молчала, чтобы не позорить Турхана Садыгова среди его знакомых.

«Но теперь я не могу молчать. Я и мой ребенок в затруднительном положении. Нам нужна помощь. Я хочу избавиться от преследований бывшего мужа. Мне от него ничего не надо, и алиментов он не платит, несмотря на то, что есть решение суда. Я прошу защиты у моего государства, у правоохранительных органов», — плачет Шамира Османова.

Со своей стороны мы обращаемся к Министерству юстиции и МВД Азербайджана, и просим оказать содействие жертве бытового насилия. Необходимо снять ее с международного розыска, поскольку Османова не совершала ничего противозаконного. Она вывезла ребенка по доверенности, и если бы документ был недействующим, то на КПП обязательно остановили бы ее. Османова — примерная и добросовестная мать. Нельзя загонять человека в угол – это ни к чему хорошему не приведет. Должен быть выход из этой ситуации.

К тому же, решение Суда Бинагадинского района против Османовой можно назвать предвзятым, потому что выносилось оно по шаблону, без учета обстоятельств и ситуации, в которой оказалась мать ребенка. Конечно, у отца есть право видеться с сыном. Но в данном случае складывается впечатление, что Садыгов просто мстит бывшей жене, пытаясь превратить ее жизнь в ад. Он прекрасно понимает, что видеться с сыном каждое воскресенье, как предписывает суд, он не сможет, поскольку живет и работает в США. Сюда он приехал только из принципа — насолить бывшей жене.

Мы готовы выслушать доводы и другой стороны, но в любом случае подвергать друг друга психологическим пыткам недопустимо.

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Рамелла Ибрагимхалилова