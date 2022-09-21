После окончания Второй Карабахской войны мы вышли к границам. Если Армения хочет обвинить нас в том, что мы вошли на их территорию, для этого нет никаких оснований. Во-первых, если бы граница была там, где они сказали, они установили бы границу, построили бы пограничные полосы, наладили бы коммуникации, инженерные работы. Они считали, что весь Карабах и Зангезур останутся за ними. Поэтому они ничего не делали на азербайджано-армянской границе.

Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в ходе церемонии поднятия флага в Лачине.

«То есть без делимитации нашей границы никто не может сказать, где проходит граница. Еще раз говорю, мы готовы к обсуждениям и берем на себя ответственность за работу комиссий по делимитации — азербайджано-армянских комиссий. Мы собрали все карты. Еще раз хочу сказать, что у нас есть все карты, в том числе и 19 века, и 20 века, и ранее, и на этих картах четко видно, кто на какой земле находится. Поэтому никто не может обвинить нас.

13 сентября у нас вновь погибли шехиды. Да смилуется Господь над всеми нашими шехидами. Дай Бог здоровья нашим ветеранам. Дай Бог терпения родным наших шехидов. Но они должны знать, что шехиды отдали жизни ради Родины. Мы не хотим войны, мы не хотели ее. Именно поэтому мы вели переговоры почти 30 лет. Именно поэтому мы хотим подписать мирный договор с Арменией после Второй Карабахской войны», — отметил президент.

«Однако, если враг нас спровоцирует, мы дадим достойный ответ. Сегодня Армения должна хорошенько подумать. Никто не может говорить с нами на языке ультиматумов, и они не должны ни на кого полагаться. Еще раз хочу сказать, что нас никто и ничто не может остановить. Мы сторонники справедливости, международного права и мы защищаем, защищали и восстанавливали нашу территориальную целостность. Мы смогли показать всему миру, на что мы способны, мы силой освободили нашу землю, и мы гордимся этим. Этим гордится весь азербайджанский народ, все азербайджанцы мира. Мы гордимся нашими шехидами, нашей Армией и нашими солдатами, и наш трехцветный флаг, развевающийся сегодня здесь, является символом нашей Победы.

И вот пришло время нам восстановить город Лачин. Подготовка к этому уже ведется. Я направил сюда несколько групп сразу после 26 августа, будет проведен анализ и учет всего жилого фонда, будет подсчитан ущерб. При этом будут подготовлены предложения по срочной работе. В первую очередь будут отстроены город Лачин, село Забух, село Сус. Я уверен, что мы добьемся этого в ближайшее время. Потому что работа, проделанная нами за прошедший после Отечественной войны период — масштабные строительно-восстановительные работы — показывает, что мы восстанавливаем и будем восстанавливать нашу землю и нашу Родину за свой счет», — сказал Алиев.