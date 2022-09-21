Мы предложили 5 принципов для подписания мирного договора с Арменией. На словах они их приняли, но на деле мы этого не видим. Опять же, тактика сдерживания. Согласно акту о капитуляции, подписанному Арменией 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении должны были быть выведены из Карабаха. Но они пока не полностью удалены. Армения должна была предоставить коридор, обеспечивающий объединение основной части Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республики. До сегодняшнего дня не только не дали коридор, нам даже не показали маршрут коридора. Практическая работа не велась. Сейчас мы построили железную дорогу до Зангилана. Мы построили шоссе на Зангилан. В конце следующего года мы подведем и железную дорогу, и автомобильную дорогу к границе с Арменией. Однако на территории Армении ничего не делается и, похоже, ничего делать не хотят. Они все еще тянут время.

Об этом заявил глава государства Ильхам Алиев в ходе церемонии поднятия флага в Лачине.

«Более того, в течение последних месяцев против нас неоднократно совершались военные провокации. Только в Лачинском районе было заложено более 1400 новых мин, и эти мины были зарыты в 2021 году, то есть уже после войны. Это открытый террористический акт против Азербайджана. После войны более 240 граждан Азербайджана были либо убиты, либо тяжело ранены в результате взрывов мины. То есть война против нас продолжается, наши люди гибнут. Можем ли мы себе это позволить? Мы никогда не можем этого допустить. Мы неоднократно предупреждали Армению прекратить эти грязные дела, она пожалеет об этом.

В результате 13 сентября, когда против нас была совершена очередная провокация, азербайджанская армия ответила и поставила противника на место. Я надеюсь, что это в конечном итоге преподаст им урок. Потому что они увидели, что нас никто и ничто не остановит. Нас не остановят ни призыв, ни заявление, ни инициатива. Мы на своей земле, и мы защищаем нашу землю. Наши позиции вдоль границы позволяют нам предвидеть любые армянские провокации и принимать необходимые меры. Мы находимся в выгодных позициях на азербайджано-армянской границе от горы Муровдаг до реки Араз. Эти позиции дают нам как военное преимущество, так и возможность визуального контроля над большой территорией, включая контроль над важными коммуникационными линиями, а мы уже находимся в этих районах. Мы не были на этих границах тридцать лет», — сказал президент.