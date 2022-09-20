Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном нормализацию азербайджано-армянских отношений. Стороны также обменялись мнениями по ситуации в Сирии.

Как сообщает Госдеп, Блинкен отметил, что Соединенные Штаты продолжают сотрудничать для «облегчения диалога между Азербайджаном и Арменией и содействия достижению долгосрочного политического урегулирования конфликта».

Стороны также обсудили пути улучшения координации и единства НАТО в ответ на войну в Украине. Госсекретарь высоко оценил «дипломатические усилия Турции по обеспечению непрерывной транспортировки украинского зерна через Черное море и подчеркнул важность соблюдения соглашений, заключенных при посредничестве ООН, и привлечения Москвы к ответственности за взятые на себя обязательства».