В Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН все же состоялась встреча госсекретаря США Энтони Блинкена, министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и его армянского коллеги Арарата Мирзояна. Вначале беседовали в трехстороннем формате, потом прошла встреча тест-а-тет. Энтони Блинкен выступил по итогам переговоров с заявлением в стиле «во время прямых переговоров министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым я заявил, что войскам пора разойтись, а дипломатам вернуться за стол переговоров».

При этом «посреднические» планы у Вашингтона весьма амбициозные. Блинкен призвал министров до конца месяца встретиться еще раз. То есть США рассчитывают на высокий темп.

Но что в сухом остатке? Удалось ли Блинкену сделать «ход конем» и действительно ввести США в число посредников? И самое главное, к каким результатам «в поле» это приведёт?

А здесь не все так ясно и понятно, как хотелось бы многим.

В отличие от переговоров при посредничестве Евросоюза и России, итоговые заявления нью-йоркской встречи явно не блещут конкретикой и осязаемыми результатами. При нынешней конкретики, конечно, имеет право на жизнь версия, что главный итог этой встречи в том, что она вообще состоялась. И США — не только теоретически — могут записать себе в актив, что после сентябрьских боев на Кельбаджарском направлении именно им удалось усадить глав МИД Азербайджана и Армении за стол переговоров. Что особенно примечательно после того, как по инициативе Еревана сорвалась уже практически анонсированная встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении на саммите ШОС.

Но это, предупреждают эксперты, только начало. Дальнейшее во многом будет зависеть и от «доброй воли сторон», с чем, особенно со стороны Армении, явный дефицит, и профессионализма уже американской дипломатии, с чем, увы и ах, тоже «напряжёнка». Армения, напомним в который уже раз, будет дружить с США ровно настолько, насколько это позволят ей в Москве. Да и позицию Ирана там проигнорировать не смогут. «Зайти» в регион США реально смогут только через Азербайджан. Но…как раз в те дни, когда Блинкен разворачивал своё посредничество, свои провокационные «гастроли» в США продолжает представитель ханкендинских сепаратистов Давид Бабаян. В Азербайджане продолжают комментировать провокационные заявления Нэнси Пелоси (и не скоро их забудут). Наконец, в Азербайджане с самого начала выразили недоумение в связи с попытками США держаться за такой инструмент, как обанкротившаяся Минская группа. Это только общие «штрихи», какую работу над ошибками предстоит проделать американской дипломатии на южнокавказском треке.

И так уж совпало: переговоры прошли в ночь с 19 на 20 сентября, А 20 сентября в Азербайджане отмечают День нефтяника. Дата выбрана не случайно — 20 сентября 1994 года в Баку был подписан «Контракт века». И, по мнению многих экспертов, серьёзное экономическое и политическое присутствие США в регионе тоже начинается именно с этой даты.

Пелоси такой неудобной для армянского лобби информации может, конечно, не помнить. Да и 85 лет, знаете ли, не шутка. А вот команде Блинкена, которая и занимается подготовкой инициатив уровня посредничества на Южном Кавказе, помнить такое положено по штату.

И уже первые новости из Нью-Йорка заставляют задуматься о многом. Энтони Блинкен выступает с весьма скупыми заявлениями в стиле «пусть молчат пушки и говорят дипломаты», причем, в отличие от прежних заявлений, на сей раз адресует их обеим сторонам. Нет ни слова о «вторжении» на чужую территорию и т.д. Не упомянута в заявлении США и Минская группа, а это уже сильный удар по армянским надеждам. Армянские СМИ и ТГ-каналы после переговоров в Нью-Йорке явно сменили тон и не спешат бросать чепчики в воздух. Что особенно контрастно на фоне прежних заявлений.

А это значит, что американский гамбит в регионе может ознаменоваться весьма неожиданными ходами.

Нурани