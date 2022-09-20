Американская компания PepsiCo полностью прекратила производство напитков Pepsi, 7UP и Mountain Dew, а также Mirinda в России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

«Все концентраты [для изготовления напитков] закончились в России, и производство остановилось», — заявила компания агентству.

Отмечается, что решение, о котором объявлено сейчас, «согласуется с заявлением, которое было сделано в марте 2022 года», когда PepsiCo сообщила, что приостанавливает в России продажу напитков, а также рекламную деятельность. При этом представитель компании не стал комментировать продажи напитков в магазинах и то, прекращены ли они.

В то же время на полках магазинов в России все еще можно найти напитки этого производителя, отмечает агентство.