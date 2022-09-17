Центр анализа СМИ обнародовал данные по количеству армянской военной техники, уничтоженной в ходе боестолкновений на азербайджано-армянской границе 12-14 сентября.

В различных направлениях были уничтожены 4 радара, 2 радара С-300 5N63 IYR, 3 пусковые установки С-300 5P85, 2 радара С-125 РТС-125, 1 средство РЭБ «Жител», 14 пушек и гаубиц, 9 минометов, 32 автомобиля, 3 автомобиля КАМАЗ, 1 автомобиль УРАЛ, 1 автомобиль УАЗ, 3 единицы инженерной техники, 1 зенитно-ракетный комплекс, 35 единиц стрелкового оружия, 20 ручных гранат, 2 оптических прибора, 2 средства связи, 14 500 боеприпасов, а также система ПВО ВС Армении.

В информации отмечено, что разрушены пункт дислокации бригады, огневые позиции двух дивизионов С-300 и двух дивизионов С-125 врага. Сообщается, что в ходе боестолкновений взяты под контроль 74 боевые позиции, 2 огневые позиции минометов противника, 11 стратегических высот. Отмечено, что потери армянской стороны составили около 450 человек.