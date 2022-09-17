В Баку и на Абшеронском полуострове 18 сентября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 25-29° тепла, в Баку ночью 21-23°, днем 27-29° тепла. Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 60-70%.

В районах Азербайджана завтра в основном без осадков, ночью и утром будет туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-20°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 5-9°, днем 12-17° тепла.