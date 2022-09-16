Азербайджанский язык начали преподавать в четырех школах Армении.

Об этом сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.

Учащиеся 23 школ Армении уже приступили к изучению языков региона.

«В 9 из указанных школ преподается турецкий язык, в 7 — персидский, в 4 — азербайджанский, в 3 — грузинский», — отметили в ведомстве.

Программа обучения региональным языкам в Армении стартовала с сентября. Согласно ей, учить азербайджанский и турецкий языки будут только ученики 10-12 классов.