Азербайджанский язык начали преподавать в четырех школах Армении.
Об этом сообщили в Министерстве образования, науки, культуры и спорта Армении.
Учащиеся 23 школ Армении уже приступили к изучению языков региона.
«В 9 из указанных школ преподается турецкий язык, в 7 — персидский, в 4 — азербайджанский, в 3 — грузинский», — отметили в ведомстве.
Программа обучения региональным языкам в Армении стартовала с сентября. Согласно ей, учить азербайджанский и турецкий языки будут только ученики 10-12 классов.
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