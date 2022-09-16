Лидеры государств, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), утвердили в пятницу по итогам заседаний в узком и расширенном составе главный документ саммита — Самаркандскую декларацию. Также утвержден пакет документов о взаимодействии в разных отраслях, передает ТАСС.

Основные положения документа:

— Страны ШОС осудили теракты по всему миру и намерены активно устранять условия, способствующие терроризму.

— Страны ШОС считают важным наращивать международные усилия для противостояния вовлечению молодежи в террористические организации.

— Лидеры стран ШОС заявили о недопустимости вмешательства в дела государств под предлогом противодействия терроризму.

— Страны организации будут вырабатывать общие подходы к формированию перечня террористических организаций, запрещенных на их территориях.

— Страны ШОС выступили за продолжение ядерного разоружения в мире.

— Всем странам — участницам иранской ядерной сделки следует неукоснительно соблюдать свои обязательства для всестороннего ее выполнения.

— Государства организации призывают строго соблюдать Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия и принять к ней протокол, который будет предусматривать эффективный механизм проверки.

— Расширение ШОС и углубление международного сотрудничества послужат обеспечению безопасности и стабильности в регионе.

— Лидеры стран ШОС констатировали «опасную деградацию положения дел в мире».

— Страны ШОС придерживаются близких оценок в отношении текущей международной повестки дня, выступают за более справедливый миропорядок и формирование общего видения «сообщества единой судьбы человечества».

— В ШОС договорились способствовать развитию добрососедских отношений.

— Страны организации выступают «за уважение права народов на самостоятельный и демократический выбор путей своего политического и социально-экономического развития».

— Члены ШОС поддерживают активное участие женщин в политической и других сферах.

— Страны ШОС считают, что конфликты должны решаться только дипломатическим путем.

— Скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане является одним из важнейших факторов укрепления безопасности на пространстве ШОС.

— Страны ШОС выступили категорически против милитаризации сферы информтехнологий.

— Лидеры организации продолжат сотрудничать в рамках профильных переговорных механизмов в ООН и на других международных площадках.

— Одностороннее применение экономических санкций, кроме принятых СБ ООН, несовместимо с принципами международного права.

— Лидеры организации выступают против протекционистских действий и торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике.

— Страны ШОС высказались за расширение практики постепенного увеличения доли национальных валют во взаимных расчетах.

— Совету глав правительств ШОС поручено принять меры по повышению эффективности взаимодействия в сфере электронной торговли.

— Страны организации продолжат консультации по вопросам создания Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС.

— Страны ШОС подчеркнули необходимость скорейшей инклюзивной реформы Всемирной торговой организации (ВТО) с упором на вопросы адаптации к современным экономическим реалиям.

— Участники организации будут укреплять открытую многостороннюю торговую систему, основанную на принципах и правилах ВТО, и выступают против протекционистских действий и торговых ограничений, которые угрожают мировой экономике.

— Страны ШОС приняли решение создать рабочие группы по стартапам и инновациям и по борьбе с бедностью.

— Члены организации отметили инициативу РФ о проведении регулярных учений по реагированию на ЧС санитарно-эпидемиологического характера.

— Страны ШОС отметили важность углубления сотрудничества между организацией и СВМДА в обеспечении безопасности в регионе.

— Члены ШОС подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления международного сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса.

— Страны организации убеждены в недопустимости использования климатической повестки для введения мер, ограничивающих торговое сотрудничество.

— Страны ШОС продолжат совместно бороться с киберпреступностью.

— Лидеры организации выступили за укрепление международного сотрудничества в борьбе с коррупцией.

— Страны ШОС поддержали проект создания Международного фонда защиты ледников.

— Отмечены итоги международной конференции, посвященной десятилетию принятия совместного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной Азии.

— Лидеры стран ШОС договорились объявить 2023 год Годом туризма.

— Город Варанаси станет туристической и культурной столицей ШОС в 2022-2023 годах.

— Страны организации готовы проводить совместные научные исследования.

— Страны ШОС считают важным проведение конкурсов для учащихся, форумов молодежи.

— Государства — члены организации считают важным развитие взаимодействия в сфере культуры, в том числе литературы, кинематографии, музыки, живописи.