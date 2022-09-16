Взрыв в здании «Генеральной прокуратуры ЛНР» прогремел в кабинете генпрокурора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «ведомстве».
По данным российских телеграм-каналов, сам «генпрокурор» погиб.
Взрыв в здании «Генеральной прокуратуры ЛНР» прогремел в кабинете генпрокурора, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «ведомстве».
По данным российских телеграм-каналов, сам «генпрокурор» погиб.
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Бред.Какой нафиг ЛНР?.Есть Луганская область в составе великой Украины и восклицательный знак.