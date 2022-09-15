В нарушение положений трехстороннего заявления, предусматривающего прекращение всех военных действий, а также других международных обязательств, Армения продолжила крупномасштабное минирование на территории Азербайджана.

С данным заявлением в ходе заседании СБ ООН выступил постпред Азербайджана Яшар Алиев.

«С 15 августа 2022 года только в Лачинском районе обнаружено более 1300 противопехотных мин. Установлено, что эти мины были произведены в Армении в 2021 году и установлены на территории Азербайджана после подписания трехстороннего заявления 10 ноября 2020 года», — отметил он.

Яшар Алиев добавил, что Армения, установившая сотни тысяч мин на территории Азербайджана, не делится точной и содержательной информацией об этом. В результате разрыва мин более 240 граждан Азербайджана погибли и получили ранения.