Община азербайджанцев Москвы обратилась к общественности в связи с широкомасштабной провокацией, совершенной Арменией на государственной границе нашей страны.

В заявлении, которое привел председатель Общины азербайджанцев Москвы Шамиль Тагиев, сказано о провокации армянских вооруженных сил начиная с ночи 12 сентября 2022 года. Отмечается, что вся ответственность за произошедшую провокацию, противостояние и потери ложится на военно-политическое руководство Армении.

Отмечается, что проживающая в России азербайджанская община переживает чувство глубокой озабоченности в связи со сложившейся ситуацией, так как явно налицо стремление Армении, игнорирующей нормы международного права, всеми средствами помешать процессу нормализации и мирному процессу на Южном Кавказе.

Шамиль Тагиев призвал мировое сообщество принять практические меры и повысить давление на Армению, с тем чтобы заставить ее раз и навсегда отказаться от агрессивной политики, реваншистских идей и принудить ее к миру.