15 сентября 2022 г. в Центре анализа международных отношений состоялась встреча c экспертами из России в рамках созданной в июле этого года при российском модераторстве азербайджано-армянской экспертной площадки «Диалог о мире».

От российской стороны во встрече участвовали сотрудники МГИМО МИД России и Российского совета по международным делам. От азербайджанской стороны – помимо руководства и сотрудников Центра анализа международных отношений, ряд других экспертов Азербайджана. сообщили в Центре.

Участники мероприятия обсудили перспективы и дальнейшие направления работы «Диалога о мире», двустороннюю повестку, текущую ситуацию в регионе, а также выразили готовность продолжить совместную деятельность.

На встрече было отмечено, что следующая встреча экспертов из Азербайджана, Армении и России планируется осенью в Москве.