Работа по подготовке мирного договора между Баку и Ереваном не останавливалась, невзирая на нынешнюю эскалацию напряженности.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга.

«Это главный приоритет. Российская сторона оказывает необходимую помощь. Российский спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам армяно-азербайджанского урегулирования Игорь Ховаев посетил Баку 8-9 сентября и Ереван 13-14 сентября», — сказала Захарова.

По ее словам, основной темой было обсуждение проекта мирного договора.

«Россия стремится сблизить позиции сторон, cоответствующие усилия будут продолжены. Основной для урегулирования в регионе остаются трехсторонние договоренности лидеров России, Армении и Азербайджана», -сказала Захарова.