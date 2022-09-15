Российским туристам не рекомендуется посещать приграничные районы Сюникской, Вайоц Дзорской и Гегаркуникской областей Армении.
Об этом говорится в заявлении российского посольства в Армении.
Российским туристам не рекомендуется посещать приграничные районы Сюникской, Вайоц Дзорской и Гегаркуникской областей Армении.
Об этом говорится в заявлении российского посольства в Армении.
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