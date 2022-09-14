События последних двух дней на армяно-азербайджанской границе наглядно продемонстрировали два важных составляющих в идеологии и мышлении армянского общества.

Первое: оно не может избавиться от мифов и химер.

Второе: армяне не способны учиться на своих же ошибках.

Хотя это «достоинство», согласно известной поговорке, не свойственно даже дуракам. После сокрушительного поражения в 44-дневной войне, в соседней стране определенные круги мечтали о реванше. Эта идея была провальной по той простой причине, что разрушены не только небылицы о «непобедимости» армянской армии, но и начисто сломлен дух вооруженных сил Армении. Пока руководство их кормило баснями, азербайджанская армия во время Второй Карабахской войны досыта угостила их свинцом.

Однако, спустя два года, 12 сентября, армянские вооруженные силы, наивно полагая, что они достаточно сильны, решились на масштабную провокацию против Азербайджана в Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях. Тем самым, власти Армении пытались преподнести себя своему обществу как силу, способную на реванш.

Как известно, реванш обернулся очередной катастрофой для самой Армении. Ни для кого не секрет, что на все инициативы Азербайджана заключить большое мирное соглашение с Арменией, Ереван, хотя на словах и подтверждал свою приверженность им, на деле, закулисно и явно вел антиазербайджанскую пропаганду на международной арене.

Армения всячески пыталась уклониться и саботировать выполнение пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года: вывод армянских вооруженных подразделений из Карабахского региона, открытие коммуникаций и так далее. Вместо этого, в армянском обществе разыгрывалась пресловутая «реваншистская карта», которая изначально была бита. Звучали все те же избитые и надоевшие даже армянам лозунги: «независимость Карабаха», «вернем свои земли» и прочее. Эта заезженная до дыр пластинка настолько осточертела, что даже ереванские армяне не скрывали своей ненависти к карабахским хаям, обвиняя их во всех своих бедах.

Тем не менее, Армения, ведомая «реваншистским бредом», не оставляла попыток «отформатировать» свою армию, для чего закупала оружие у России, США и европейских стран. Наряду с этим, оружие и военные направлялись в Карабахский регион для создания нового очага напряженности.

В то же время на границе с Азербайджаном армянские ВС создавали новые военные объекты, которые в перспективе были нацелены на удары в Лачинском и Кяльбаджарском направлениях.

В связи с этим, необходимо отметить выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на недавнем Восточном экономическом форуме во Владивостоке, где он фактически анонсировал новое военное столкновение между Арменией и Азербайджаном.

Перечисленные факты показывают, что последние два года Армения пестовала несбыточные мечты и готовилась к реваншу, создавая политическую, военную и информационную почву для этого. Следует отметить еще один момент: возвращение Лачина и ряда сел стало ощутимым ударом для властей Армении, что и побудило их к новой военной авантюре против Азербайджана.

Однако Баку не раз предупреждал Ереван, что любые провокации в отношении нашей страны будут пресекаться на корню, и бездумные действия противника ему дорого обойдутся. Так и случилось.

Фактически, между событиями 12-13 сентября 2022 года и армянской провокацией в Товузском направлении 12 июля 2020 года можно провести аналогию. И тогда, как и сейчас, армянские войска получили «по зубам». Вроде бы уже тогда армянские ВС должны были понять, что над ними сгущаются тучи, и гром грянет очень скоро. Но не поняли. В результате получили 44-дневную войну и «Железный кулак».

А нынешняя попытка Армении изменить сложившуюся и устоявшуюся геополитическую ситуацию в регионе, как всегда, обернулась для нее трагедией. Большая часть армянской военной инфраструктуры, созданной на границе с Азербайджаном в Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях, была уничтожена азербайджанскими воинами в течение всего лишь семи часов. И для их восстановления Армении понадобится, как минимум, 4-5 лет.

Помимо этого, Азербайджан в этом регионе взял под контроль важные стратегические высоты, а также транспортно-коммуникационные системы.

В результате военной авантюры, Армения потеряла большое количество военной техники, два ЗРК С-300, около 200 военнослужащих, есть сотни раненых.

Возвращаясь к аналогии с провокацией 2020 года в Товузском направлении, отметим, что сегодня как Лачинский, так и Кяльбаджарский и Зангиланский районы уже освобождены от оккупации. Именно поэтому армянские агрессоры получили несоизмеримо с 2020 годом сокрушительный ответ.

В 2020 году в Товузском направлении ставшие шехидами генерал Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев и другие наши герои продемонстрировали свое мужество и отвагу всему миру. И сегодня наши бойцы показали, что являются достойными продолжателями их дела.

Minval.az

P.S. Сегодня стало известно, что армянская сторона вновь нарушила режим прекращения огня. Думается, что «Железный кулак» должен превратиться в «Стальной». Может, тогда до армянских тугодумов дойдет, что с нами шутки плохи.