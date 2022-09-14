Масштабная провокация вооруженных сил Армении, совершенная против Азербайджана, выявила несколько интересных красок геополитической палитры региона. Версий экспертов относительно того, почему именно на данном этапе Ереван пошел на эскалацию напряжения на армяно-азербайджанской границе, было немало.

Пожалуй, одним из главенствующих предположений было то, что армянские власти таким образом под давлением некоторых сил пытаются обнулить «брюссельские договоренности», которые были достигнуты между лидерами Азербайджана и Армении в ходе четырех встреч.

Была также версия, что премьер-министр Армении Никол Пашинян, пойдя на такую провокацию с последующим обращением к России и ОДКБ за военной помощью и заведомо известным отказом, решил сыграть в сложную шахматную игру на геополитической доске. Однако о недалеком уме и отсутствии способностей политического анализа ситуации Пашиняна говорят не только в Азербайджане, но и самой Армении. Из этого следует вывод: если и была какая-то «многоходовка», то без вмешательства извне тут не обошлось.

То есть, часть экспертов полагает, что Никол Воваевич, получив заведомо ожидаемый отказ, тем самым, хотел показать армянскому обществу, что пришло время ориентироваться на Запад. Почти, как у Остапа Бендера: заграница нам поможет.

Кроме того, некоторые политологи считают, что Армения пошла по проторенному пути, и вновь решила заявить миру о «кровожадных» азербайджанцах и «невинных овечках» — армянах. И тем самым, продемонстрировать «цивилизованному» международному сообществу о необходимости возрождения МГ ОБСЕ и статуса Нагорного Карабаха. Мол, если азербайджанцы «убивают» армян на их же территории, то каково «многострадальцам в арцахе».

И Запад, в лице США, а именно госсекретаря Энтони Блинкена клюнули на эту нехитрую армянскую наживку. Хотя, если учесть число засевших в Госдепе и Конгресс наймитов армянского лобби, было бы правильнее сказать, что Блинкена вынудили «клюнуть».

Так, «госсекретарь Энтони Дж. Блинкен в ходе ночного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым выразил глубокую озабоченность в связи с военными действиями вдоль армяно-азербайджанской границы, включая обстрелы Армении. Он призвал президента Алиева прекратить боевые действия и подчеркнул, что Соединенные Штаты будут настаивать на немедленном прекращении боевых действий и мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном». И это при том, что Азербайджан лишь принял контрмеры против агрессорских действий Армении.

То есть, версий много, но и здесь все не так просто. Есть крупный, пусть и ослабленный за последнее время актор в регионе, который смог извлечь выгоду из последних боестолкновений между Арменией и Азербайджаном.

Как вы поняли, речь идет о России. А тот факт, что выгода Москвой была извлечена из нынешнего конфликта между Арменией и Азербайджаном, следует из слов представителя МИД РФ Дениса Гончара. Он хоть и завуалированно, но дал это понять.

«Евросоюз ставит целью вытеснить Россию из Закавказья и бесцеремонно пытается вклиниться в трехстороннюю работу Москвы с Баку и Ереваном», — заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар.

«Все принципиальные оценки бесцеремонных попыток ЕС вклиниться в нашу трехстороннюю работу с Баку и Ереваном уже давались Сергеем Лавровым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Обращает на себя внимание, что активизация Брюсселя по Южному Кавказу произошла на фоне развязанной Западом против России санкционной кампании и прекращения совместной работы по линии Минской группы ОБСЕ», — заявил Гончар.

По его словам, в Евросоюзе «даже не скрывают, что главная цель – вытеснить Россию из Закавказья».

«Это геополитические игры с нулевым результатом, в которые мы не играем. Мы ежедневно занимаемся практической работой, которая опирается на прямые контакты наших лидеров и министров иностранных дел, историческую близость наших стран, взаимопереплетение интересов и ориентирована на построение более безопасного и благополучного будущего в нашем общем регионе», — отметил он.

По большому счету, Москва никогда не скрывала своего ревностного отношения к европейским встречам лидеров Азербайджана и Армении при модераторстве Брюсселя. Особое раздражение Первопрестольной вызывал тот факт, что короткий промежуток времени под «брюссельским зонтом», стороны договорились по многим пунктам. И это притом, что все встречи при посредничестве России (в том числе, и в качестве сопредседателя МГ ОБСЕ) завершались безрезультатно.

И вот сегодня, когда монополия России в армяно-азербайджанском конфликте ускользает на глазах, «удачным» образом происходят боестолкновения между сторонами. На авансцену вновь выходит новый старый актер, который прилагает усилия для прекращения военных действий. При посредничестве России конфликтующие стороны- Армения и Азербайджан достигли соглашения о прекращении огня.

Таким образом, масштабные столкновения позволили Москве «убить одним выстрелом сразу двух зайцев».

Во-первых, Москва вновь дала о себе знать, что, несмотря на украинский кризис, она все еще имеет свое слово в нашем регионе.

Во-вторых, после конфликта с погибшими с обеих сторон, «брюссельскими соглашениями» придется подождать.

Кто-то может назвать это стечением обстоятельств, совпадением, но в мире случайностей не бывает. В политическом мире, тем паче. Выводы делайте сами…

Фарид Теймурханлы