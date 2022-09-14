Вопрос о возможной отправке миротворцев из Казахстана в Армению на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе не стоит. Об этом заявил в среду журналистам заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Вопрос так не стоит. Вчера [во вторник] на внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ премьер-министр Армении [Никол Пашинян] проинформировал глав государств — членов ОДКБ о состоянии на границе между Азербайджаном и Арменией. В целом информация принята. Конечно, мы хотели получить объективную информацию, потому что с двух сторон поступает различная информация. Поэтому в целом главы государств приняли решение о том, чтобы генеральный секретарь ОДКБ выехал на место, получил полное видение на месте и потом проинформировал глав государств», — цитирует главу ведомства интернет-издание «Власть».

Министр также констатировал, что граница между Азербайджаном и Арменией не демаркирована, в связи с чем «о каком-то нарушении границы говорить тяжело». Как считает Тлеуберди, первоочередная задача заключается в возобновлении работы совместной комиссии по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

«Мы готовы поделиться своим опытом. Поскольку мы демаркировали свою границу по всему периметру сухопутной и даже морской границы, демаркация практически завершена со всеми государствами, кроме России. С Россией демаркация займет у нас еще, наверное, 2-3 года», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.