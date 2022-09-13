Власти США посчитали бы позитивным шагом оказание Россией влияния с целью прекращения боев между Арменией и Азербайджаном. Об этом заявил во вторник госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в штате Индиана.

«Но если Россия действительно может использовать свое влияние во благо <…> для нормализации обстановки и прекращения насилия и для того, чтобы призвать к добросовестному взаимодействию с целью установления мира, это было бы позитивно», — сказал он.

Блинкен также заявил, что Россия может «каким-то образом подлить масла в огонь» в связи с происходящим, чтобы «отвлечь внимание от Украины». «Мы всегда обеспокоены этим», — отметил он.

«Мы снова наблюдаем начало боевых действий, что не отвечает ничьим интересам. Это не в интересах народа Азербайджана, это не в интересах народа Армении. Это, конечно, не в интересах всего региона», — подчеркнул Блинкен. Он отметил, что ранее говорил по телефону с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном, призвав их «сделать все возможное, чтобы отойти от какого-либо конфликта и вернуться к переговорам об установлении долгосрочного мира между странами».

«Наш специальный посланник находится сейчас в регионе. Он работает с обоими государствами. Я буду поддерживать с ним тесный контакт и в дальнейшем. И я надеюсь, что мы сможем в этой ситуации отойти от конфликта и вернуться за стол переговоров и к попыткам установить мир», — добавил Блинкен.