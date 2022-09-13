Индия призывает Азербайджан и Армению к переговорам и решению сложившейся на границе ситуации дипломатическим способом. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Индии Ариндама Багчи, опубликованном во вторник на официальном сайте ведомства.

«Мы получили сообщения о нападениях вдоль армяно-азербайджанской границы, в том числе на гражданские населенные пункты и объекты инфраструктуры 12-13 сентября 2022 года. Мы призываем немедленно прекратить боевые действия», — говорится в заявлении.

Багчи отметил, что, по мнению индийской стороны, двусторонние споры должны разрешаться методами дипломатии и диалога. «Ни один конфликт не может быть разрешен военным путем. Призываем обе стороны продолжать переговоры для достижения прочного и мирного решения», — сообщил официальный представитель МИД Индии.