Большая часть читательской аудитории телеграмм-канала Minval.Az выступает за демилитаризацию Армении.

Такие результаты выявил размещённый на канале опрос. Респондентам было предложено ответить на вопрос: «Какие меры должны быть приняты для предотвращения новых провокаций на государственной границе Азербайджана и Армении?» Предлагались следующие варианты: «Создание зоны безопасности вдоль границы», «Размещение миротворцев», «Демилитаризация Армении», а также «Нужно работать над мирным договором, остальное решится само по себе».

43% опрошенных выбрали вариант «Демилитаризация Армении». На втором месте по популярности оказалось «Создание зоны безопасности вдоль границы» — этот вариант предпочли 38% опрошенных. 18% полагают, что «нужно работать над мирным договором, остальное решится само по себе». И лишь 1% поддержали предложение разместить миротворцев.