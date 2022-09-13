На 102-й российской военной базе ничего не происходит. Даже свет на территории полка не горит. Об этом сообщают армянские медиа.
Ранее сообщалось, что российская база миротворцев приведена в полную готовность.
На 102-й российской военной базе ничего не происходит. Даже свет на территории полка не горит. Об этом сообщают армянские медиа.
Ранее сообщалось, что российская база миротворцев приведена в полную готовность.
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