Армения в ночь на 13 сентября устроила очередную масштабную вооруженную провокацию. СМИ Азербайджана, в том числе Minval, уже публикуют официальное сообщение Минобороны Азербайджана — о попытке армянских диверсантов заминировать пути сообщения азербайджанской армии, об обстреле наших позиций на Лачинском, Кельбаджарском и Дашкесанском направлении и о том, что принимаются все необходимые меры для нейтрализации военных угроз территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Но что кроется за этими короткими и по-военному лаконичными сообщениями?

Нет сомнений: к этой провокации в Армении готовились загодя. И разыграли целую многоходовку. «Прощупывать» оборону Азербайджана на Лачинсков и Кельбаджарском направлении Армения пытается уже около месяца. Даже беглый анализ ситуации показывает, что провокации на Лачинском и Кельбаджарском направлении, обстрелы позиций ВС Азербайджана в этих районах из оружия разного калибра носили слишком интенсивный и слишком систематический характер, чтобы это можно было списать на случайность или на извечное «пальнул по неясной тени в кустах». Несколько раз ВС Азербайджана предотвращали и попытки проникновения на территорию нашей страны диверсионных групп. Более того, в последнее время наблюдается и сосредоточение у границ Азербайджана и войск Армении, и наступательного оружия. Все это априори не могло быть случайностью.

Наконец, нельзя не отметить и еще одно обстоятельство: несмотря на «успокаивающие» заявления официальных лиц Армении, в зоне временной дислокации, а точнее, в «зоне безответственности» РМК по-прежнему находятся армянские незаконные вооружённые формирования. И по-прежнему отмечаются факты их совместной деятельности с российскими миротворцами.

В эту же провокационную логику, будем реалистами, укладываются и новые факты минирования азербайджанской территории со стороны Армении — уже после 30 лет грабежа, оккупации и минного террора на ныне освобождённых землях.

На этом фоне нынешняя широкомасштабная провокация Армении априори не могла быть спонтанной. То, что к ней в Армении готовились загодя, подтверждает даже беглый анализ новостных лент. Так, за несколько часов до нынешней широкомасштабной провокации ТГ-каналы и СМИ Армении начали раздувать очередной фейк. Оказывается, «по некоторым данным в Азербайджане запретили выезд из страны всем мужчинам до 50 лет», и «если это так то следующим их шагом будет всеобщая мобилизация». А значит, «в Армении нужно срочно предпринимать такие же меры либо это все закончится катастрофой для страны».

Строго говоря, уже тога было понятно, что это не более чем дешёвый фейк. Во-первых, такие решения, как ограничение выезда и т.д., в Азербайджане принимаются гласно и открыто, так что новости подобного рода в стиле «по некоторым данным» — уже заведомое враньё. Во-вторых, всеобщей мобилизации не было даже во время 44-дневной войны. В ВС Азербайджана ставка делается на профессионализм, так что раздавать оружие прямо во дворе военкомата и бросать под пули необученных людей — это не тактика Баку. Ну и еще длинный список «в-третьих», «в-пятых» и «в-десятых».

Важно другое. Если кто не в курсе, то мобилизация — это предвестник очень скорой войны. Так что слухи о грядущей мобилизации по другую сторону линии соприкосновения— это уже была открытая подготовка общественного мнения к широкомасштабной вооруженной провокации. Более того, в те же дни армянские фейкометы завопили о мифическом «обстреле» ВС Азербайджана села Красный Базар, которому уже придумали армянское название «Кармир Шука». «Правоохранительные органы» сепаратистов ведут расследование. Омбудсмен Армении Кристине Григорян взывает к мировой общественности. Наконец, все более частыми и масштабными становятся армянские вооружённые провокации. И все это— на фоне недавнего выступления Никола Пашиняна на ВЭФе, где он всеми силами убеждал российских «хозяев площадки»: караул, спасите, «есть силы, которые думают, что Россия слишком занята украинской тематикой, и это можно использовать как удобную ситуацию для дестабилизации ситуации». И в качестве вишенки на торте, Армения потерпела сокрушительное дипломатическое поражение на переговорах в Брюсселе. А на свои дипломатические проигрыши Ереван всегда отвечает вооружёнными провокациями. И вряд ли случайно, что игру эту Ереван затеял как раз в то время, когда в регионе находятся и Рикер, и Ховаев. Самое время «поиграть в войнушку» и звать на помощь весь «цивилизованный мир».

Тем более понятно, что таким образом нынешнее руководство Армении пытается «соскочить» с выполнения условий своей капитуляции — Трехстороннего заявления от 10 ноября, сорвать или хотя бы затормозить программу восстановления освобождённых территорий Азербайджана.

Возможно, авторам нынешнего провокационного плана армянской военной верхушке эта задумка действительно казалась хитрой и тонкой. Но опять, как и накануне и апрельских боев 2016 года, и 44-дневной войны, и операции «Возмездие», не учли сущую мелочь — реальный расклад сил. Тот самый, который изменился, конечно, по сравнению с финалом 44-дневной войны, но уж точно не в пользу Армении.

Сегодня, сейчас, именно в эти минуты и часы, Вооружённые силы Азербайджана принимают все необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны, нейтрализации военных угроз, обеспечения безопасности, в том числе и гражданских специалистов, работающих на освобождённых территориях. За время, прошедшее после 44-дневной войны, аудитория и в Азербайджане, и в Армении, и в «третьих странах» имела все возможности убедиться: провокации Азербайджан пресекает четко, жестко и хладнокровно.

Но на сей раз речь идёт о куда более опасных процессах. И ответ на них тоже должен быть не только военным, но и политическим. К сожалению, безответственное поведение властей Армении вообще и нынешняя провокация не оставляет сомнений: у границ Азербайджана должна быть создана зона безопасности. Это классическая и традиционная мера в ответ на подобные провокации. Армянскому реваншизму нельзя позволять поднимать голову. И будем реалистами: настало время для принуждения Армении к миру.

Так что теперь ответственность за последствия своей безответственной политики несет руководство Армении. Которому обижаться следует только на себя.

Нурани, обозреватель