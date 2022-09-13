Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС принять восьмой пакет санкций против России, а также ускорить передачу Киеву современных систем ПВО.

Об этом говорится в видеообращение главы Украины.

«Чтобы защититься от этого (ракетных ударов), мы должны еще усилить наше сотрудничество – всех в свободном мире. Вместе мы можем преодолеть русский террор. Надо признать Россию государством-террористом. Ужесточить санкции – нужен восьмой санкционный пакет ЕС. Надо увеличить помощь Украине, прежде всего, ускорить предоставление систем ПВО нашему государству», — подчеркнул Зеленский.