Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел в Агсу рабочее совещание, посвященное текущим проблемам и предстоящим задачам в производстве продовольственной пшеницы в стране, а также ознакомился с деятельностью ЗАО «Агсу Агропарк».

На рабочем совещании с участием руководителей соответствующих государственных структур и частных компаний, работающих в аграрном секторе, были обсуждены вопросы, связанные с исполнением Указа №1754 президента Азербайджана «О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей» от 19 июля 2022 года.

Состоялся обмен мнениями о глобальных вызовах, связанных с продовольственной безопасностью, существующих проблемах в производстве продовольственной пшеницы в Азербайджане, предстоящих задачах, механизмах государственной поддержки в соответствии с Указом.

На совещании выступили с докладами руководители соответствующих государственных структур, были выслушаны проблемы и предложения производителей продовольственной пшеницы, руководителей хозяйств, внедряющих или планирующих внедрение современных оросительных систем.

Премьер-министр подчеркнул, что в соответствии с поручениями, вытекающими из соответствующего Указа президента Азербайджана, правительство окажет поддержку производителям продовольственной пшеницы, а также отметил, что среди основных предстоящих задач расширение пригодных для посева площадей, повышение производительности производства и качества продовольственной пшеницы, внедрение современных технологий и экономное расходование водных ресурсов.

В конце совещания были даны соответствующие поручения государственным структурам для ускорения работы, связанной с исполнением Указа президента Азербайджана.