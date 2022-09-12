Военнослужащие азербайджанской армии участвуют в учениях сил спецназа, проводимых в Анкаре.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Отметим, учения, в которых участвуют военнослужащие из различных стран, будут продолжены до 22 сентября.