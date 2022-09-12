Военнослужащие азербайджанской армии участвуют в учениях сил спецназа, проводимых в Анкаре.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Отметим, учения, в которых участвуют военнослужащие из различных стран, будут продолжены до 22 сентября.
Военнослужащие азербайджанской армии участвуют в учениях сил спецназа, проводимых в Анкаре.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Отметим, учения, в которых участвуют военнослужащие из различных стран, будут продолжены до 22 сентября.
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