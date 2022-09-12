На юге Украины противник пытается вести переговоры о сдаче оружия, сообщила руководитель пресс-центра ОК «Юг» Наталья Гуменюк в комментарии «24 каналу».

«Вражеские подразделения даже ищут способы выйти на наши подразделения, и пытаются вести переговоры об условиях того, как они сложат оружие и перейдут под эгиду международного гуманитарного права», — сказала она.

Эти переговоры, по ее словам, ведутся из-за того, что группировка российских войск оказалась зажата между фронтом и руслом Днепра.

Переговоры ведет командование отдельных подразделений, оказавшихся в географически-сложном положении.

По ее словам, офицеры этих подразделений получили задачу оставлять позиции любым способом, который к тому времени будет доступен.

Согласно этой задаче, российские военные могут вернуться назад к своим или сложить оружие.