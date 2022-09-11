Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашли в Купянский и Изюмский районы Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечено, что освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов продолжается.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) зашли в Купянский и Изюмский районы Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ.
Отмечено, что освобождение населенных пунктов Купянского и Изюмского районов продолжается.
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