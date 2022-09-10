Минобороны России заявило, что «для достижения заявленных целей специальной военной операции» было принято решение «перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма для наращивания усилий на Донецком направлении».

С этой целью, как заявило ведомство, в течение трех суток была проведена операция по «свертыванию и организованной переброске изюмско-балаклейской группировки войск» на территорию самопровозглашенной «ДНР».

В ходе этой операции «проведен ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск», добавило ведомство.

