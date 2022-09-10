Вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян принял сопредседателя Минской группы ОБСЕ от США, спецпредставителя США на переговорах по Кавказу Филиппа Рикера, сообщает Sputnik Армения.

Рубинян представил нынешний этап процесса нормализации армяно-турецких отношений и позицию Армении. В ходе встречи была отмечена важность реализации договоренностей, достигнутых спецпредставителями Армении и Турции.

Граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

В декабре 2021 года Армения и Турция назначили своих спецпредставителей для переговоров по нормализации. С армянской стороны им стал вице-спикер парламента Рубен Рубинян, Анкару представляет бывший посол в США Сердар Кылыч. Дипломаты провели уже четыре раунда переговоров, первая встреча состоялась в Москве, остальные три – в Вене. Кроме того, в июле состоялся первый телефонный разговор премьер-министра Армении и президента Турции.