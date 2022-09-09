С вечера 8 сентября до утра 9 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Нораван района Гаракилься, Субатан Басаркечарского района и Горисского района на государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Ахмедли и Гаджылар Лачинского района, Зивель Кяльбаджарского района.

Подразделениями азербайджанской армии были предприняты адекватные ответные меры.