Армения высоко оценивает миссию российских миротворцев в Карабахе, понимая, что это «непростая» задача, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Слова армянского лидера приводит ТАСС.

«Я тоже хочу отметить миссию российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Нужно признать, что это непростая миссия. Мы очень высоко ценим деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе, в Лачинском коридоре, это очень важно подчеркнуть. В обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе есть нюансы, которые мы всегда обсуждаем, сегодня тоже было бы кстати это обсудить», — сообщил Пашинян.

Ранее премьер-министр Армении неоднократно жаловался на действия российских миротворцев.