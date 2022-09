Кот Ларри «подтвердил», что уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул резиденцию на Даунинг-стрит.

«Да, я вышел проверить, что он ушел. Он ушел», — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте кота, которое было публиковано утром 6 сентября после последней речи Джонсона в качестве премьера. Под сообщением также прикреплена фотография, на которой кот Ларри сидит на пороге входной двери в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит.

Yes, I came out to check that he’s gone. He has. pic.twitter.com/s1t7XzNqHP

— Larry the Cat (@Number10cat) September 6, 2022