В Харьковской области под обстрелом погиб гражданин Австралии Джед Уильям Данахай, который служил военным медиком в ВСУ. Ему было 27 лет, сообщает ABC News во вторник, 6 сентября.

«Джед прожил свою жизнь, пытаясь помочь другим. За короткое время на этой земле Джед сделал больше вещей, чем большинство из нас когда-либо сделает за всю жизнь», – заявил представитель семьи.

Известно, что Данахай ехал на медицинском автомобиле в районе города Изюма, когда по нему открыли огонь российские войска.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко назвал Данахай героем и поблагодарил его за мужество и храбрость.

По словам дипломата, это уже второй погибший австралиец на войне в Украине. Первым погиб Майкл О’Нил в начале этого года.