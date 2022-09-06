Известная журналистка Евгения Альбац, которую в конце июля включили в реестр СМИ-«иноагентов», в своем YouTube-канале сообщила, что вынуждена была уехать из России. Внимание на это обратил «Дождь».

Альбац — главный редактор журнала The New Times. Весной и летом этого года суд штрафовал журналистку и ее издание по административной статье о «фейках».

«Почему я в конце концов приняла это предложение [уехать]? Я вам скажу: потому что у меня было четыре административки, меня объявили «иностранным агентом», и стало понятно, что у меня примерно три-четыре недели до ареста», — рассказала Альбац.

Журналистка рассказала, что обсуждала вопрос отъезда с Алексеем Навальным, который отбывает срок в колонии строго режима (она не уточнила, когда и каким образом). «Он мне сказал: Женя, не валяйте дурака, надо уезжать. Никому не нужно, чтобы вас посадили», — сообщила Альбац.

По ее словам, теперь она будет преподавать в университете в Нью-Йорке.