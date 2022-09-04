Власти Ирана для предотвращения любого возможного иностранного нападения оснастили 51 город в стране системами гражданской обороны и повысили готовность средств противовоздушной обороны на фоне эскалации напряженности в отношениях с Израилем и США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Также указывается, что заместителя иранского министра обороны генерал Мехди Фарахи заявил, что указанные системы позволят властям страны круглосуточно выявлять и отслеживать угрозы в зависимости от их типа.

3 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе прошедших телефонных переговоров согласовали графики предстоящих контактов.