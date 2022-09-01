Президент Франции Эммануэль Макрон, утверждает, что диалог с Россией нужно продолжать: «Кто хочет, чтобы Турция была единственной мировой державой, которая продолжает вести переговоры с Россией?»

В своем выступлении на встрече с французскими послами в Елисейском дворце Макрон для достижения мира указал на необходимость диалога с Россией, пишет «Анадолу».

Макрон, который несколько раз звонил президенту России Владимиру Путину после нападения России на Украину 24 февраля, объяснил свое отношение к диалогу: «Кто хочет, чтобы Турция была единственной мировой державой, которая продолжает вести переговоры с Россией?»

Выразив, что они не должны поддаваться «неправильной морали», которая их ослабит, Макрон добавил: «Работа дипломата — разговаривать со всеми, особенно с теми, с кем мы не согласны. Мы продолжим переговоры в координации с нашими союзниками».

Выразив мнение, что мировые державы должны готовиться к «миру путем переговоров», Макрон подчеркнул, что сроки и условия этого зависят от Украины.

«Мы должны быть готовы к долгой войне. В то же время мы должны избегать эскалации и готовиться к миру», — сказал Макрон.