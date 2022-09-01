Третий президент Украины Виктор Ющенко заявил, что лидеры стран Европейского союза уговаривали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией, сообщает издание «Украинская правда».

«Из Европы, я не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: «Садись за стол, садись за стол (переговоров), потом разберемся», — приводит слова Ющенко издание. По его словам, в начале августа экс-канцлер Германии Герхард Шредер так же призывал достичь переговорного решения по урегулированию ситуации в Украине и предлагал украинцам «сесть за стол переговоров».