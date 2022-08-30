До сих пор не известны судьбы Исаева Джангира Исмайыл оглу и его родственника Мамедова Мамеда Гариб оглу, которые 7 ноября 1993 года исчезли на границе Грузии и Армении. Сюда их привели поиски брата первого — Исаева Аскера Исмайыл оглу, который 31 декабря 1992 года пропал без вести на границе Газахского района Азербайджана и Армении. В тот день, 7 ноября Джангир и Мамед вышли на переговоры с армянами. Последние пообещали освободить Аскера и увели его родственников с собой. Что стало с этими людьми, живы ли они, неизвестно.

В этот же период в Азербайджане разыскивали Гулиева Хагани Нураддин оглу, который в феврале 1993 года пропал без вести в боях за Агдерю. Его родственники по собственной инициативе вышли на связь с армянами, проживавшими в России. Армяне уверили их в том, что Хагани Гулиев жив и взамен на его освобождение потребовали 25 000 долларов. Близким Хагани с помощью родственников удалось собрать требуемую сумму. С этими деньгами брат пропавшего Махир Гулиев летом 1996 года вылетел в Россию. Однако там армяне убили Махира, забрали его деньги и скрылись.

И таких печальных судеб и историй о коварстве и зверствах армян тысячи.

Имеются также факты принуждения пленных и заложников путем угроз и шантажа со стороны спецслужб Армении и подстрекательства их к совершению террористических и диверсионных актов против Азербайджана.

Известны факты, когда армянские изверги убивали азербайджанских заложников на могилах армян в дни памяти «армянского геноцида». Они превращали пленных и заложников в инструменты антитурецкой и антиазербайджанской идеологической пропаганды, унижая их на площадях, чтобы усилить среди населения чувство ненависти. Они заставляли пленных выступать против своей страны перед камерами местных телеканалов.

Армяне использовали заключенных и заложников в качестве рабов, содержали их в нечеловеческих условиях вне зависимости от возраста и пола. Устраивали незаконные допросы, сопровождавшиеся страшными пытками. Ставили на пленных и заложниках различные медицинские и иные эксперименты. И это далеко не весь список зверств, чинимых армянами а отношении азербайджанцев.

Сегодня, 30 августа обозначено в календаре как Международный день жертв насильственных исчезновений. С этой проблемой Азербайджан сталкивался долгие 30 лет, и по сей день продолжаются расследования, поиски живых и мертвых азербайджанцев, пропавших без вести в период первой Карабахской войны. 3890 душ, о судьбе которых до сих пор ничего неизвестно.

Исковерканные, изрытые взрывами, залитые кровью скорбные дороги войны длинной в 30 долгих лет… по ним идет наша печальная память, на них была выстроена новая история Азербайджана, перешедшая в новейшую в день Великого освобождения наших исконных исторических земель от армянской оккупации. И цена за восстановление своей территориальной целостности была невыносимо высока.

С начала армяно-азербайджанского конфликта 3890 человек (3171 военный, 719 гражданских лиц) в Азербайджане все еще считаются пропавшими без вести, 267 мирных жителей (в том числе 29 детей, 98 женщин и 112 пожилых людей) считаются живыми и до сих пор не освобождены. Эти люди пропали без вести в первую Карабахскую войну в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Азербайджан много лет бьет во все колокола, чтобы достучаться до мирового сообщества и донести о том, что Армения, виновная в многолетней войне, унесшей тысячи жизней, до сих пор не принимает никаких мер по этому вопросу.

Нежелание Армении найти и вернуть пропавших без вести азербайджанцев, а также ее преступное умалчивание об этих фактах, лишний раз говорит о том, что эта страна продолжает нарушать Первый протокол Женевской конвенции 1949 года о защите военнопленных и гражданских лиц в вооруженных конфликтах.

Армения долгие годы скрывала от международных организаций информацию об этих лицах, не предоставляла информацию об их дальнейшей судьбе. Только спустя почти два года после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, противоположная сторона передала смешанные останки, которые предположительно принадлежат 138 лицам, пропавшим без вести в ходе I Карабахской войны.

Отметим, что еще в 1998 и 2001 годах Международный комитет Красного Креста (МККК) представил Госкомиссии Азербайджана сведения о 54 азербайджанцах, которых представители организации посещали в местах содержания — как в Армении, так и в Карабахе. Эти лица были официально зарегистрированы МККК. Спустя время армянская сторона вернула тела 17 из этих 54 человек. На их телах имелись повреждения, полученные ими при жизни, что указывало на то, что армянские изверги пытали и истязали пленников.

Еще 33 человека, включая шестерых женщин, были убиты в заключении, однако их тела Армения отказалась выдать. Судьба остальных четырех человек остается неизвестной. До сих пор числятся пропавшими без вести 196 жителей города Ходжалы — самой кровавой страницы в истории 30-летней войны. 36 детей, 65 женщин и 20 стариков все еще не найдены.

Невольно в памяти встает и другая страшная картина: бегущие от армянских оккупантов азербайджанские беженцы. Они бежали босиком по снегу, умирали во время обстрелов, их давили танками, женщинам вспарывали животы, отрезали грудь, сжигали живьем. Все эти зверства творили армяне.

А как уходили сами армяне с территорий, возвращенных под контроль Азербайджана? Их не гнали, им не стреляли в спину, их не резали. Они уезжали на машинах по специально выделенному гуманитарному коридору, под охраной, сохранив все свое имущество (вплоть до унитазов). И не было ни одного убитого, ни одного раненного, ни одного пропавшего без вести среди этих людей, много лет живших на чужой земле, исконные хозяева которой числились в своей же стране беженцами и временными переселенцами, мыкались по чужим углам, подвалам и общежитиям 30 долгих лет!

И хотя сегодня, в Международный день пропавших без вести лиц, Армения активно агитирует в СМИ «вину» Азербайджана, заявляя о том, что мы «нарушаем международное право» и до сих пор не выдаем тела 303 армянских солдат, погибших в ходе 44-дневной войны, все же стоит отметить, что сразу же после 44-дневной войны Азербайджан передал Армении останки свыше 1700 армянских военнослужащих, причем, не в рамках программы обмена, а руководствуясь исключительно принципами гуманности. Но Армения оказалась не способной на такие жесты.

Как уже было отмечено, во вторник в Баку состоялась конференция под названием «Установление личностей без вести пропавших лиц – гуманитарный подход», на которой секретарь Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, руководитель Рабочей группы Исмаил Ахундов заявил, что вопреки требованиям международных соглашений и женевских конвенций Армения не предоставляет информацию о судьбе семи военнослужащих Азербайджана, пропавших без вести во время второй карабахской войны.

Согласно списку, представленному соответствующими структурами Азербайджана после окончания Отечественной войны, около 300 азербайджанских военнослужащих считались пропавшими без вести.

В соответствии с трехсторонним заявлением большинство тел азербайджанских военнослужащих, в результате неотложных поисковых мероприятий, проведенных при непосредственном участии российского миротворческого контингента и МККК были вывезены с оккупированных территорий, идентифицированы и переданы семьям.

Несмотря на проведение необходимых мероприятий, связанных с поиском шести азербайджанских военнослужащих, принимавших участие в Отечественной войне, выяснить их дальнейшую судьбу так и не удалось, и они зарегистрированы в Госкомиссии как пропавшие без вести в Отечественной войне.

Говорят, что время – лучший лекарь, и раны затягивать умеет. Но только не наши раны, ибо пока в родную азербайджанскую землю не лягут останки всех без вести пропавших, мы будем жить с тяжелой ношей в сердце, покрытом глубокими шрамами войны.

Яна Мадатова