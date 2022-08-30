Сезонный «ротовирус» – вот что говорят врачи, когда к ним обращаются с жалобами на диарею, тошноту, слабость, скачки температуры и давление, и даже на аллергическую сыпь на коже. Но так ли это на самом деле? Понятно, что в любые времена летние инфекции довольно сильно били по нашему иммунитету, но не приносили какого-то глобального вреда. Сейчас же напротив – эти самые летние инфекции мощно расшатывают иммунную систему человека, и вызывают весьма плачевные последствия.

Самое интересное, что т.н. «ротовирус» свалил в этом году многих жителей города, что совсем не похоже на обычную «сезонную» инфекцию. По мнению врачей, как правило летом люди чаще всего болеют простудными заболеваниями – из-за кондиционеров, холодной воды, сквозняков и резкого перепада температуры.

Профессор Адиль Гейбулла подтвердил в беседе с Minval.az факт наличия в городе странной «эпидемии», которую никак нельзя назвать обычной «сезонной» инфекцией, так как масштабы заболевания, похоже, вышли из-под контроля.

«Сегодня в аптеках невозможно найти лапирамид и иммодиум — препараты, лечащие диарею. Высокая востребованность этих препаратов объясняется тем, что диарея очень широко распространена сегодня по городу. Мы пока не знаем, что является причиной плохого самочувствия людей, Минздрав и TƏBİB пока не делали никаких заявлений по этому поводу. Но мы, врачи, склонны думать, что здесь играет роль фактор либо какого-то вируса, поражающего ЖКТ, либо ключевую роль сыграли некачественные продукты, поставляемые из-за рубежа, которыми наводнен местный рынок. На самом деле, очень странно, что при таком количестве заболевших ни Минздрав, ни TƏBIB не делали в СМИ никаких заявлений», — сказал А.Гейбулла.

Ну что ж, раз официальные структуры пока что не подтвердили факт «эпидемии» неизвестного происхождения, следует хорошенько подумать – почему участились жалобы на плохое самочувствие? Чем еще можно заболеть летом (если человек – не хроник, конечно же)? Есть риск быть укушенными пчелами и осами, получить солнечный удар, летний конъюнктивит, подхватить в море какие-то вредные для здоровья болезнетворные бактерии, переесть фруктов и овощей. А вот на этом пункте стоит сделать особый акцент, так как 2022 год спокойно может войти в историю как «Год самых некачественных фруктов и овощей».

Увы, результаты мониторингов, проводимых Агентством продовольственной безопасности, публикуются не столь часто, а если и публикуются, то в виде сухих отчетов, из которых среднестатистическому потребителю не совсем ясно, что, как и почему, да и публикуются эти отчеты не столь часто, как хотелось бы.

Казалось бы, о глобальном дефиците на фоне масштабно тиражируемых в СМИ слухов о нехватке продуктов по всему миру у нас в стране речи и быть не может, прилавки изобилуют сельхозпродукцией, кроме того, в соседнюю Россию экспортируются сотни тысяч тонн овощей и фруктов, в частности, томатов. Однако бытует мнение, что качественная сельхозпродукция экспортируется в Россию, а на местном рынке потребителям предлагают товар не самого высшего качества. Многие вообще сомневаются в том, что приобретаемые фрукты и овощи – местного происхождения. И если в начале года цены на помидоры были высокими, то сегодня они – самые разные – от 70 гяпиков до 3.80 манатов, но качество, тем не менее, оставляет желать лучшего: отсутствие у помидора вкуса, химический привкус, толстая шкурка, белые прожилки в мякоти. Даже популярные «розовые помидоры» сегодня уже далеко не те, что были несколько лет назад. Огурцы и бахчевые культуры (дыни и арбузы) – вообще отдельная тема, ибо сегодня приобрети хороший арбуз – редкостная удача. Да и вообще, покупка арбузов больше похожа на «русскую рулетку» — все зависит от удачи, нежели от цены, хотя продавцы, дабы сбагрить товар, придумывают всяческие «отмазки» насчет цвета, формы и даже вкуса – «ну, сорт такой». И в результате этот «сорт» целиком оказывается в мусорных баках, равно как и дыни. Становится страшно при мысли «чем все это пичкают?». Получается, мы платим за свою собственную смерть?

Тогда как пища должна укреплять наше здоровье, готовить организм к холодам. К примеру, тот же помидор – это же просто кладезь пользы и силы. В идеале помидоры содержат пектиновые вещества, редкий витамин К и витамины группы В, минералы (кальций, магний, железо, фосфор, кремний, йод). Уменьшают риск возникновения различных болезней сердца, являются отличным антибактериальным и противовоспалительным средством. Кроме того, регулярное употребление томатов положительно сказывается на работе нервной системы, считаются прекрасным диуретиком, нормализуют артериальное давление и способствуют снижению уровня холестерина в крови. В помидорах есть серотонин – гормон счастья.

Видите, как много красивых слов сказано о помидорах? Но увы, не о тех, которыми вынужден травиться азербайджанский потребитель. А гормон счастья серотонин попросту не успевает внедриться в наш организм, так как его уносит диарея.

Между тем как отметил в беседе с «Минвал» глава Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов, тема некачественных овощей и фруктов сегодня актуальнее, чем всегда, так как жалоб очень много.

По его словам, это обстоятельство сильно удручает, но вариантов нет: в стране существуют всего две лаборатории, и они не способны проверить весь поток продукции, поставляемой в торговые точки города. Кроме того, определить нитраты в продуктах тоже не так-то просто.

«Я снова говорю о ГМО-помидорах, реализуемых в торговых точках города. И эта проблема никак не решается, несмотря на то, что разговоры об этом идут много лет. Все упирается в финансы: для создания такой лаборатории необходимо 60 тысяч долларов, а стоимость одного ГМО-анализа – 700 долларов. Кроме того, нужна база для обучения специалистов-экспертов по практике. Да и теоретиков в стране не много – всего человек 15, ну а толку-то? Что я могу посоветовать? Я еще раз хочу отметить, что в соответствии с законом, в Азербайджане введен запрет на импорт и распространение ГМО, а также на использование генетически модифицированных растений в производстве пищевых продуктов. Введена также уголовная ответственность за использование ГМО. Но продукция эта продолжает появляться на прилавках», — сказал глава союза.

Он посоветовал не покупать аномально крупные фрукты и овощи, продукты непривычного цвета и странной формы, обязательно нюхать помидоры и огурцы, при покупке требовать их разрезать.

«Не стесняйтесь пробовать, ведь вы за свои же деньги покупаете себе отравленные продукты. Модная отговорка производителей – ссылка на новые сорта. Ну, где вы видели квадратный арбуз или эту же бахчевую культуру в форме снаряда? Таковых в природе не бывает, арбуз должен быть круглым, не иначе! Несмотря на конец лета, практически все эти «дары природы» выращены в тепличных условиях и накачены химикатами. А потому следует быть особо внимательными при выборе продуктов и больше руководствоваться старыми, проверенными методами, нежели следовать новомодным тенденциям. Это единственный метод сегодня, другого, к сожалению, нет», — заключил Гусейнов.

Пока не поздно, азербайджанцам следует бежать в аптеку, закупить активированный уголь и ждать комментария Минздрава.

Яна Мадатова