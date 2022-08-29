Украина просит от Швеции ракет класса воздух-воздух Archer и ПВО. Вооружение украинских военных — инвестиции в долгосрочную безопасность Европы.

Об этом говорится в «твиттере» министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Во время своего визита в Швецию, Кулеба встретился с министром обороны страны.

«Мы проанализировали самые насущные военные потребности Украины вместе с Яном-Улофом Линдом из Министерства обороны Швеции. Archer и системы ПВО — это то, в чем мы нуждаемся больше всего. Вооружение Украины — это лучшая из возможных инвестиций в долгосрочную безопасность Швеции и Европы», — пишет Кулеба.