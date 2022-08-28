Греция запустила ракету из системы С-300 по турецким самолетам, выполняющим разведывательную миссию, передает телеканал CNN Türk со ссылкой на источники в минобороны Турции.

Уточняется, что инцидент произошёл в августе. «Дежурные турецкие самолеты подверглись нападению со стороны Греции из российской системы ПВО С-300, дислоцированной на острове Крит.

Радар сопровождения целей и наведения ракет системы С-300 зафиксировал ракету класса «земля-воздух» на F-16, который выполнял разведывательную миссию в 10 тысячах футов к западу от острова Родос», передал телеканал.