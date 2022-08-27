Среди погибших в Чаплино пассажиров не было военных, только гражданские. Об этом в пятницу, 26 августа, сообщает Associated Press со ссылкой на слова своего корреспондента, побывавшего в Чаплино после российских ударов.

«В то время как Россия утверждала, что она нацелилась на поезд, потому что он перевозил украинские войска и технику, репортер Associated Press на месте заявил, что нет никаких видимых признаков того, что украинские военнослужащие были среди погибших», — говорится в материале агентства.

При этом журналист отметил, что среди погибших увидел детей.

AP со ссылкой на экспертов сообщает, что этот удар может быть признан военным преступлением.